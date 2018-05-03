Zeytinli & Domatesli Focaccia | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
• 500 gram un
• 1 tatlı kaşığı tuz
• 30 gram yaş maya
• 20 gram zeytinyağı
• 15 gram bal
• 375 gram su
• Yarım su bardağı zeytin (çekirdeği çıkarılıp dilimlenmiş)
• 35 gram kuru domates
• 2 dal taze biberiye (ufak ufak doğranmış)
• 2 dal taze kekik (ufak ufak doğranmış)
• 2 diş sarımsak püresi
• 4 yemek kaşığı zeytinyağı
Yapılışı:
• Arçelik Multi Şef kasesinin içine un, tuz, yaş maya, zeytinyağı, bal ve suyu ekleyin ve karışım katı bir kıvam alana kadar karıştırın.
• Karışımın içerisine zeytin, kuru domates, taze biberiye ve taze kekiği ilave ederek tekrar karıştırın.
• Yağlı kağıt serili fırın tepsisine zeytinyağını gezdirin.
• Hamuru tepsiye koyarak elinizle açın.
• Üzerini taze kekik ile süsledikten sonra 180 dereceye ayarlanmış Arçelik Ankastre Fırın’da 35 dakika pişirin.
• Fırından çıkan foccacia ekmeğinin üzerine sarımsak püresi ve zeytinyağı karışımını gezdirin.
• Dilimlediğiniz foccacia ekmeğini, tereyağı ve taze biberiye eşliğinde servis edin. Afiyet olsun!