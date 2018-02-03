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EKONOMİ

Türkiye’nin ilk teknolojik lisesini bir kadın girişimci kurdu

Teknoloji ve İnsan Kolejleri’nin Kurucusu Zeynep Dereli: “Geleceğin insan gücü teknolojiyi kullananlardan oluşacak”
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YAYIN02.02.2018 - 16:05
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