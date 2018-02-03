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Ekonomi
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Türkiye’nin ilk teknolojik lisesini bir kadın girişimci kurdu
Oynatma Listesi
EKONOMİ
Türkiye’nin ilk teknolojik lisesini bir kadın girişimci kurdu
Teknoloji ve İnsan Kolejleri’nin Kurucusu Zeynep Dereli: “Geleceğin insan gücü teknolojiyi kullananlardan oluşacak”
GÜNCELLENME
03.02.2018 - 23:08
YAYIN
02.02.2018 - 16:05
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Türkiye’nin ilk teknolojik lisesini bir kadın girişimci kurdu
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