Yüzüme uyacak dudak şeklini nasıl öğrenebilirim?

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Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, yüz yapısına uygun dudak şekli hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Dudak şekli; genetik yapı, coğrafi koşullar gibi birçok etmene göre değişiklik gösterebilir. Dudak yapısının yüze uyumlu olması ve yüz yapısıyla bütünleşmesi gerekmektedir. Bazı dudak yapıları ince olabilir; bu durumda hacim kazandırmak gerekmektedir. Peki, hacimli, doğal ve dolgun dudak yapısı nasıl olmalıdır? Bu durumu kategorize etmek gerekirse; birincisini ‘’eros dudağı’’ olarak adlandırabiliriz. Burada, eros yayının daha belirgin olmasını sağlamak asıl amaçtır. İkincisi olan ‘’Afrodit dudağı’’ ise; alt ve üst dudak oranının hacim ve dolgunluk anlamında 1/1 olması anlamına gelmektedir. ‘’Venüs dudağı’’nda ise 1 /1,618 (altın oran) alt dudak olması beklenmektedir. ‘’Hero dudağı’’nda ise 1/2 oranında olmalıdır. Yani üst dudak hacmi, alt dudak hacminden fazla olmamalıdır. Her zaman alt dudak daha hacimli ya da üst dudakla aynı orantıda olmalıdır. Ancak daha doğal bir görüntünün olması için; üst dudağın, alt dudağa göre 2 mm önde olması gerekmektedir. Kategorize yaparken aşk tanrıçalarının isimlerini tercih ettim. Bu şekilde yüz yapısına uyumlu, dengeli ve proporsiyon ile bütünlenmiş görsellikte bir yüz oluşturmak asıl hedeftir.