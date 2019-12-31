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MUCİZE LEZZETLER

Yufka Mantısı | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Yufka Mantısı var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 3 adet yufka
  • 300 g kıyma
  • 1 adet soğan
  • Yarım demet maydanoz
  • Tuz
  • Karabiber

Sosu için;

  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1,5 su bardağı sıcak su
  • Kuru nane

Üzeri için;

  • 1 kase çırpılmış süzme yoğurt
  • 3 diş sarımsak
  • Tuz

Tereyağlı kat için;

  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Pul biber
  • Kuru nane

Tarif:

  1. Kıyma, rendelenmiş soğan, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiberi Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesi içinde yoğurun.
  2. 1 adet yufkayı tezgaha serin, kenarlarından içe doğru biraz kıvırıp, ucunu hazırladığınız iç harçtan yerleştirip, sıkıca rulo yapın. 
  3. Tüm yufkaları bu şekilde hazırlayıp, 2 parmak genişliğinde dilimler kesin.
  4. Fırın kabınıza kestiğiniz yufkaları dik bir şekilde yerleştirin. 
  5. Yufkaların üzerine fırça ile sıvıyağ sürün, 200 derecede önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da 25-30 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirin.
  6. Salçalı sos için, tüm malzemeleri sos tenceresinde karıştırıp Arçelik Ankastre Ocak’ta kısa süre pişirin.
  7. Fırından çıkan mantının üzerine kaynattığınız salçalı sosu yayın ve Arçelik Ankastre Fırın’da 15-20 dakika daha pişirin.
  8. Yoğurtlu karışım için sarımsak, tuz ve yoğurdu karıştırın. 
  9. Fırından çıkan mantı biraz soğuyunca yoğurdu üzerine döküp tereyağında kavurduğunuz pul biber ve naneyi üzerine dökün.
  10. Afiyet olsun!
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