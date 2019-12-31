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Yufka Mantısı | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Yufka Mantısı var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 3 adet yufka
- 300 g kıyma
- 1 adet soğan
- Yarım demet maydanoz
- Tuz
- Karabiber
Sosu için;
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1,5 su bardağı sıcak su
- Kuru nane
Üzeri için;
- 1 kase çırpılmış süzme yoğurt
- 3 diş sarımsak
- Tuz
Tereyağlı kat için;
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Pul biber
- Kuru nane
Tarif:
- Kıyma, rendelenmiş soğan, kıyılmış maydanoz, tuz ve karabiberi Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesi içinde yoğurun.
- 1 adet yufkayı tezgaha serin, kenarlarından içe doğru biraz kıvırıp, ucunu hazırladığınız iç harçtan yerleştirip, sıkıca rulo yapın.
- Tüm yufkaları bu şekilde hazırlayıp, 2 parmak genişliğinde dilimler kesin.
- Fırın kabınıza kestiğiniz yufkaları dik bir şekilde yerleştirin.
- Yufkaların üzerine fırça ile sıvıyağ sürün, 200 derecede önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da 25-30 dakika üzeri kızarıncaya kadar pişirin.
- Salçalı sos için, tüm malzemeleri sos tenceresinde karıştırıp Arçelik Ankastre Ocak’ta kısa süre pişirin.
- Fırından çıkan mantının üzerine kaynattığınız salçalı sosu yayın ve Arçelik Ankastre Fırın’da 15-20 dakika daha pişirin.
- Yoğurtlu karışım için sarımsak, tuz ve yoğurdu karıştırın.
- Fırından çıkan mantı biraz soğuyunca yoğurdu üzerine döküp tereyağında kavurduğunuz pul biber ve naneyi üzerine dökün.
- Afiyet olsun!
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