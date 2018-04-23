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YSK, daha ilk anda İYİ Parti’nin seçimlere girebileceğini açıklamalıydı

İYİ Parti’nin 24 Haziran’daki erken seçimlere girip giremeyeceği, partililer için olduğu kadar Türkiye için de çok önemliydi. Referandumda ortaya çıkan sonuç 49-51 dengesi olduğu için ufak bir oy hareketi bile Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ciddi ölçüde etkileyebilirdi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, teşkilatlanmasını tamamlamış partilerin listelerini YSK’ya iletmişti. Bu noktada YSK’nın İYİ Parti’nin seçime girebileceğini açıklaması gerekirdi. Bu sayede siyasi tartışmaları sonlandırabilirdi.

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