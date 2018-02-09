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EĞLENCE

Yolu ergenlikten geçenleri unutamayacağı 6 kusurlu hareket | Her şey hakkında her şey

Hepimiz ergen olduk bazılarımız hala öyle... Önemli olan bu yaşananları eğlenceli mazi olarak hafızamızın derinliklerine gömebilmek....
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YAYIN09.02.2018 - 11:39
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