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Yolcular uçak inince neden alkışlar?

Uğur Cebeci’nin hazırladığı, Türkiye’nin havacılık programı Kokpit’te bu hafta… Uçak inince neden yolcular alkışlamaya neden başlar? Uçakların camlarında niye küçük bir delik vardır? İşte en çok merak edilen sorular ve cevapları…

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