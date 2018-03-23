« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Ne Oluyor
Eğlence
Yaşam
Nasıl
Uğur Meleke ile Futbol
Kaan Kural ile Basketbol
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Ne Oluyor
Eğlence
Yaşam
Nasıl
Uğur Meleke ile Futbol
Kaan Kural ile Basketbol
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Haberler
>
Video
>
Yaşam
>
Life Style
>
Yolcular uçak inince neden alkışlar?
Oynatma Listesi
LİFE STYLE
Yolcular uçak inince neden alkışlar?
Uğur Cebeci’nin hazırladığı, Türkiye’nin havacılık programı Kokpit’te bu hafta… Uçak inince neden yolcular alkışlamaya neden başlar? Uçakların camlarında niye küçük bir delik vardır? İşte en çok merak edilen sorular ve cevapları…
GÜNCELLENME
23.03.2018 - 10:38
htvkokpit
Kokpit
uçuş korkusu
en çok sorulan sorular
Uğur Cebeci
DETAYLARI GÖSTER
X
Sitene Ekle
Aşağıdaki kodu kopyalayıp sitenize ekleyebilirsiniz
Video Otomatik Olarak Başlasın
Otomatik Boyut
Genişlik:
Yükseklik:
X
OYNATMA LİSTESİ
OYNATILIYOR
Yolcular uçak inince neden alkışlar?
SIRADA
Portakal kabuğundan korkmayın! | Doktor Bu Ne
Plastik Cerrahi gençler için uygun mudur? | Doktor Bu Ne
12 Mart Haftalık Burç Yorumları
Seçkin Pirim ile sohbet | Tasarazzi
Kadınlar Günü neden 8 Mart’ta kutlanır?
Yaşlanmamak için ne yapmalıyız? | Doktor bu ne
5 Mart Haftalık Burç Yorumları
26 Şubat haftası burç yorumları
Sinemalarda bu hafta Görevimiz Tatil
Nasıl az yıpranırız? | Doktor Bu Ne
19 Şubat Haftalık Burç Yorumları
Marie Curie kimdir? | Yeni 1 Bilgi
Birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz? | Beliz Şen
Sevgilinize gençliğini hediye edin! | Doktor Bu Ne
Sevgililer Günü neden 14 Şubat'ta kutlanır?
12 Şubat Haftalık Burç Yorumları
Kayhan yeni bir Recep İvedik mi? - Sinefil
Çocuklarla ‘koşul koyarak’ iletişim kurmayın
VLOG I 3 Günlük Şok Diyet | Beliz Şen
Koruyucu Rinoplasti | Doktor Bu Ne
Bunları da beğenebilirsiniz
01:49
Dayının tek kız kardeşinin kocası neyin olur? | Sarı Mikrofon
32:37
Hürriyet sunar: Bir Doğu Ekspresi filmi
00:38
Muzlu Çikolatalı Top Kek
15:54
19 Mart Haftalık Burç Yorumları
Bunları kaçırmayın
03:35
Mehmet Şimşek Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde konuştu
05:40
Yolcular uçak inince neden alkışlar?
00:38
Muzlu Çikolatalı Top Kek
01:08
Bozuk bazaya süpürge saplı önlem 10 yaşındaki çocuğu öldürdü
00:30
O kaçtı, yengesi yandı
01:08
Film sahnelerini aratmayan araç kovalaması
01:15
İstanbul'a çamur yağdı
00:50
Bizim Hikaye 27. Bölüm tanıtımı
00:59
Zeytinburnu'nda elleri arkadan bağlı ağaca asılı ceset bulundu
00:54
İrem Derici ve Gülse Birsel Jet Sosyete setinde coştu!
01:10
Anıl'ın söylediği söz Murat Ceylan'ı çileden çıkardı!
00:25
Bunu yapan insan olamaz!
00:26
Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın yengesi tutuklandı
00:19
Nevşehir'de askeri uçak düştü
01:02
Kütahya'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonu: 6 gözaltı
00:34
Bodrum'da fırtına, iş yerlerinin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi
00:51
Esenyurt'ta 2 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı
00:30
Sahilyolunda minibüs alev alev yanıdı
01:15
Aynı tabutta 3 cenaze... Bu acıya yürek dayanmaz
00:45
Son 24 saatte ne oldu? (22.03.2018-2)
02:57
Dünya rekoru kırıldı... Tam yarım ton!
00:45
Taksi durağında baba-oğul öldürüldü
14:23
Lionel Messi'nin en dikkat çeken 100 golü
01:55
Hafriyat kamyonları böyle denetleniyor
02:01
Acı haberi Başbakan Yıldırım verdi... Afrin'de 3 şehit