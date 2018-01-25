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Yoğurtlu Kereviz Salatası | Diyetisyen Mutfağı Andaç Yeşilyurt

Kerevizi sevmiyorum diyenler hemen sakın videoyu pas geçmesin çünkü size kerevizin ne kadar lezzetli olabileceğini gösteren bir tarif hazıladık. Bu tarifi kaçırmayın.

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