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Yılın Medya Olayı Hande Fırat - 43. Pantene Altın Kelebek

Kanal D’den canlı yayınla ekranagelen 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde, CNN Türk muhabiri Hande Fırat"Yılın Medya Olayı" ödülünü aldı!
Kanal D’den canlı yayınla ekranagelen 43. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde, CNN Türk muhabiri Hande Fırat"Yılın Medya Olayı" ödülünü aldı!
GÜNCELLENME23 Kasım 2016 / 21:29
YAYIN13 Kasım 2016 / 21:29
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