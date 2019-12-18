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MUCİZE LEZZETLER

Yılbaşı Keki | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü bölümünde Yılbaşı Keki var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)

Malzemeler:

  • 4 adet yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 100 g oda sıcaklığında tereyağı
  • 1 su bardağı sıvı yağ
  • 1 su bardağı süt
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 3,5 su bardağı un
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 1 çay kaşığı toz zencefil
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 çay bardağı pekmez
  • 4 yemek kaşığı kuru üzüm
  • 50 g kuru kayısı
  • 50 g kuru erik

Üzeri için:

  • Pudra şekeri
  • Nar

Tarif: 

  1. Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesi içerisine eritilmiş tereyağı ve toz şekeri alıp iyice çırpın.
  2. Ardından yumurtaları tek tek içerisine kırıp çırpmaya devam edin.
  3. Üzerine sıvı yağ ve sütü de ekleyerek güzelce çırpın.
  4. Bu karışıma kabartma tozu ve vanilyayı ilave edin.
  5. Ardından azar azar unu ilave ederek karıştırın.
  6. Tüm baharatları ve kakaoyu da ekleyerek karıştırın.
  7. Son olarak kuru üzümü ve küp küp doğranmış diğer meyveleri de ekleyerek spatula yardımıyla karıştırın.
  8. Yuvarlak, yağlanmış fırın kabının içerine harcı aktarın ve önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 30-35 dakika kadar pişirin.
  9. Sos için pudra şekerini derin bir kabın içerisine alın.
  10. Azar azar sütü ve vanilya özütünü ilave ederek Arçelik Eternity Rose Gold Mikser ile çırpın.
  11. Bu şekilde 5 dakika kadar çırpın.
  12. Keki çıkarıp oda sıcaklığına getirin ve ardından üzerine hazırladığınız sosu gezdirin.
  13. Ardından etrafına biberiye yerleştirin ve nar taneleriyle süsleyin.
  14. Afiyet olsun!

 

 

 

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