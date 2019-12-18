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Yılbaşı Keki | Mucize Lezzetler
Mucize Lezzetler'in bugünkü bölümünde Yılbaşı Keki var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle... (Sponsorlu İçerik)
Malzemeler:
- 4 adet yumurta
- 1 su bardağı şeker
- 100 g oda sıcaklığında tereyağı
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı süt
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 3,5 su bardağı un
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1 çay kaşığı toz zencefil
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 çay bardağı pekmez
- 4 yemek kaşığı kuru üzüm
- 50 g kuru kayısı
- 50 g kuru erik
Üzeri için:
- Pudra şekeri
- Nar
Tarif:
- Arçelik Multi Şef Profesyonel Mutfak Makinesi kasesi içerisine eritilmiş tereyağı ve toz şekeri alıp iyice çırpın.
- Ardından yumurtaları tek tek içerisine kırıp çırpmaya devam edin.
- Üzerine sıvı yağ ve sütü de ekleyerek güzelce çırpın.
- Bu karışıma kabartma tozu ve vanilyayı ilave edin.
- Ardından azar azar unu ilave ederek karıştırın.
- Tüm baharatları ve kakaoyu da ekleyerek karıştırın.
- Son olarak kuru üzümü ve küp küp doğranmış diğer meyveleri de ekleyerek spatula yardımıyla karıştırın.
- Yuvarlak, yağlanmış fırın kabının içerine harcı aktarın ve önceden ısıtılmış 180 derecelik Arçelik Ankastre Fırın’da 30-35 dakika kadar pişirin.
- Sos için pudra şekerini derin bir kabın içerisine alın.
- Azar azar sütü ve vanilya özütünü ilave ederek Arçelik Eternity Rose Gold Mikser ile çırpın.
- Bu şekilde 5 dakika kadar çırpın.
- Keki çıkarıp oda sıcaklığına getirin ve ardından üzerine hazırladığınız sosu gezdirin.
- Ardından etrafına biberiye yerleştirin ve nar taneleriyle süsleyin.
- Afiyet olsun!
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