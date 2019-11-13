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Yeşil zeytin ve siyah zeytin nasıl kurulur?

Yeşil zeytinin ömrü siyah zeytin kadar uzun değildir. Çizme ya da çizik zeytin elde etmek için zeytin etli kısımlarından çekirdeğe kadar bıçakla çizilir. Kırma zeytin de zeytinlerin iki taş arasında hafif bir şeklde ezilerek etinin çekirdeğinden ayrılmasının kolaylaştırılmasıyla elde edilir. Çizmeden ve kırmadan sadece temizlendikten sonra kurutulan zeytine de bütün zeytin adı verilir. Bütün zeytinin tadı diğer yeşil zeytinlere göre buruk ve acımsıdır. Bakın yeşil zeytin nasıl yapılır? Detaylar videomuzda.

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