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Yapma bunu Deniz Ã‡akÄ±r! - Cengiz'in Kulisi

AlkollÃ¼ kameraya yakalanan Ã¼nlÃ¼ler gÃ¶zÃ¼ne fener tutulmuÅŸ tavÅŸan gibi oluyor. Deniz Ã‡akÄ±r, oldukÃ§a Ã§akÄ±rkeyif bir halde kameralara yakalandÄ±. GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Ä°rem Derici de benzer ÅŸekilde yakalanmÄ±ÅŸtÄ± .Cengiz SemercioÄŸlu, Ã¼nlÃ¼lerin alkollÃ¼ olarak gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiklerinde gazetecilerle polemiÄŸe girmesi konusuna deÄŸindi.

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