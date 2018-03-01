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Yapma bunu Deniz ÇakÄ±r! - Cengiz'in Kulisi
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Yapma bunu Deniz Ã‡akÄ±r! - Cengiz'in Kulisi
AlkollÃ¼ kameraya yakalanan Ã¼nlÃ¼ler gÃ¶zÃ¼ne fener tutulmuÅŸ tavÅŸan gibi oluyor. Deniz Ã‡akÄ±r, oldukÃ§a Ã§akÄ±rkeyif bir halde kameralara yakalandÄ±. GeÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde Ä°rem Derici de benzer ÅŸekilde yakalanmÄ±ÅŸtÄ± .Cengiz SemercioÄŸlu, Ã¼nlÃ¼lerin alkollÃ¼ olarak gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendiklerinde gazetecilerle polemiÄŸe girmesi konusuna deÄŸindi.
GÃœNCELLENME
01.03.2018 - 15:17
htvcengizinkulisi
deniz Ã§akÄ±r
alkol
magazinciler
tartÄ±ÅŸma
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