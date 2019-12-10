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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber>Yakutistan Türkünün cesareti Rusya gündeminde
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Yakutistan Türkünün cesareti Rusya gündeminde

Yakutistan Türkü bir kızın, araç kaza yaptığı sırada duruşu ve kazadan yara almadan kurtuluşu Rusya’da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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