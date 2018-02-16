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UĞUR MELEKE İLE FUTBOL

Uğur Meleke: Galatasaray hücumda sağı kullanacaktır!

Futbol yorumcusu Uğur Meleke Kasımpaşa - Galatasaray maçı öncesi Ümraniye Meydan Avm MediaMarkt mağazasında değerlendirmelerde bulundu.Ödüllü soruyu cevaplamak için tıklayınız:

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GÜNCELLENME
YAYIN16.02.2018 - 13:21
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