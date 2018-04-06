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Uçak tuvaletini temizleyen ışık

Uğur Cebeci'nin hazırladığı, Kokpit'te bu hafta... Uçak tuvaletlerinde yeni nesil teknolojiler bakterileri nasıl yok ediyor? İşte özel ışığın sırrı... İkinci konuda Türk Hava Kuvvetleri'nin yardım eli Airbus A400M operasyonları geliyor ekranlara...

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