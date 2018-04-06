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Uçak tuvaletini temizleyen ışık
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LİFE STYLE
Uçak tuvaletini temizleyen ışık
Uğur Cebeci'nin hazırladığı, Kokpit'te bu hafta... Uçak tuvaletlerinde yeni nesil teknolojiler bakterileri nasıl yok ediyor? İşte özel ışığın sırrı... İkinci konuda Türk Hava Kuvvetleri'nin yardım eli Airbus A400M operasyonları geliyor ekranlara...
GÜNCELLENME
06.04.2018 - 09:50
htvkokpit
kokpit
uçak tuvaleti
a400m
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Uçak tuvaletini temizleyen ışık
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