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Tuttuğunuz altın olsa ilk neyi tutardınız?

Sarı Mikrofon bu kez sokakta gördüğü insanlara " Tuttuğunuz altın olsa ilk tutacağınız şey ne olurdu ? " sorusunu yöneltti.Birbirinden ilginç cevaplar aldı.İzliyoruz...

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