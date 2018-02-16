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EĞLENCE

Tuttuğunuz altın olsa ilk neyi tutardınız?

Sarı Mikrofon bu kez sokakta gördüğü insanlara " Tuttuğunuz altın olsa ilk tutacağınız şey ne olurdu ? " sorusunu yöneltti.Birbirinden ilginç cevaplar aldı.İzliyoruz...
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YAYIN16.02.2018 - 16:00
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OYNATMA LİSTESİ

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