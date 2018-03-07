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Türkiye’deki yargı bağımsızlığı konusunda Adalet Bakanlığı ve Yargıtay bir rapor hazırlamalı

Yargıtay’ın 150. Kuruluş Yılı dolayısıyla Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Türkiye’de yargının son Anayasa ile tam bağımsız hale geldiğini belirtti. Ancak Adalet Bakanlığı, hakim ve savcılara HSYK’dan görüş almaları gerektiğini söylüyor. Bu kabul edilemez. Yüksek hukuk kurumlarından biri olan Venedik Komisyonu ise son Anayasa ile Türkiye’de kuvvetler ayrılığının zaafa uğradığına dikkat çekiyor. Taha Akyol, tartışma yaratan konuyu yorumluyor.

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