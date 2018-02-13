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Türkiye-ABD ilişkilerindeki son durum
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HABER
Türkiye-ABD ilişkilerindeki son durum
Türkiye-ABD arasındaki yoğun temaslar sonrası son durumu Sedat Ergin yorumluyor.
GÜNCELLENME
13.02.2018 - 14:50
YAYIN
13.02.2018 - 14:42
sedat ergin
abd
türkiye
ilişkiler
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OYNATILIYOR
Türkiye-ABD ilişkilerindeki son durum
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Askeri araçla minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
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