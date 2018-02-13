« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber>Türkiye-ABD ilişkilerindeki son durum
Oynatma Listesi
HABER

Türkiye-ABD ilişkilerindeki son durum

Türkiye-ABD arasındaki yoğun temaslar sonrası son durumu Sedat Ergin yorumluyor.
GÜNCELLENME
YAYIN13.02.2018 - 14:42
DETAYLARI GÖSTER

OYNATMA LİSTESİ

SIRADA

Hatay'ın Kırıkhan İlçesinde askeri araçla minibüs çarpıştı

Askeri araçla minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Ayakkabı atölyesinde yangın

Pendik'te inşaatın asansör boşluğunda iki ceset bulundu

Edirne'deki faciada 3 ceset bulundu

Son 24 saatte ne oldu? (13.02.2018-2)

Şehidi icraya veren Avukat bürosuna saldırı

Ev almak için gittikleri emlakçı dolandırdı iddiası

Kardak'ta sıcak gelişme! Geceden beri gerginlik devam ediyor

Şişli'de iki grup kavga etti: 4 yaralı

‘Oğlum bak git’ videosu ile fenomen olmuştu, 6 yıl sonra o anları anlattı

Kılıçdaroğlu'ndan Berberoğlu için ilk mesaj

TEV’den 59 üniversiteliye ‘Üstün Başarı Bursu’

FETÖ elebaşı Gülen’in Bursa'daki malikanesine el konuldu

Edirne'de kaçakların botu devrildi

İlker Başbuğ'un sözlerine Erdoğan'dan tepki

Cinderes'in Deviye köyündeki çatışmanın sıcak anları görüntülere yansıdı

YPG/PKK evlerin arasından Türkiye'ye saldırıyor

Halk otobüsünde hakarete uğrayan şehit annesi konuştu

Terör örgütü mevzileri bombalandı

Erdoğan'dan Yunanistan ve ABD'ye çok sert uyarı

Bahçeli'den İlker Başbuğ'a yanıt

Son 24 saatte ne oldu? (13.02.2018)

AKM'ye ilk kazma vuruldu

Üç çocuk kurşun yağdırdı

Otobüs şoföründen şehit annesine küstah yaklaşım

ÇNRA'lar PKK/PYD hedeflerini tam isabet ile vuruluyor

Son kurban Gizem

Yasadışı bahse dev operasyon: 100 gözaltı

OYNATMA LİSTESİ

OYNATMA LİSTESİ

Bunları da beğenebilirsiniz
Bunları kaçırmayın