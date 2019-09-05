Tortilla Cips | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 2 adet lavaş ekmeği
- 5-6 yemek kaşığı zeytinyağı
- Yarım çay kaşığı pul biber
- Yarım çay kaşığı toz biber
- Yarım çay kaşığı kuru nane
- Yarım çay kaşığı kuru kekik
- Yarım çay kaşığı sarımsak tozu
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
Avokado sos için;
- 1 adet olgun avokado
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 3 yemek kaşığı labne peyniri
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
- Yarım çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
Tarif:
- Lavaşları üçgen kesin.
- Bir kasede baharatlar ve zeytinyağını karıştırın. Lavaşları içine koyup harmanlayın.
- Arçelik Ankastre Fırın tepsisine üst üste gelmeyecek şekilde yerleştirin.
- 180 derecede önceden ısıtılmış Arçelik Ankastre Fırın’da 10-15 dakika kontrollü olarak pişirin.
- Sos için soyduğunuz avokadoyu, zeytinyağı, labne peyniri, limon suyu, tuz ve karabiberi Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı içerisine alın.
- Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırın.
- Pişen lavaşlarınız soğuyunca avokado sos ile servis edin.
- Afiyet olsun!