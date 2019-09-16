Tesla sürücüsü direksiyon başında uyudu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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ABD'de bir Tesla sürücüsü, seyir halindeki otomobilinde uyurken görüntülendi. Yanından geçen bir sürücü tarafından kaydedilen görüntüler, sosyal medyada defalarca paylaşıldı.Massachusetts eyaletinde bir otoyolda kaydedilen görüntülerde, aracını otomatik pilota almış bir Tesla sürücüsünün uyuduğu görüldü.Yanından geçen sürücünün kaydettiği görüntülerle birlikte sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, 'Bazıları Mass Pike otoyolunda direksiyon başında uyuyor. Tesla sahipleri hasta mı' diye yazdı. Kaydı yapan sürücünün, Tesla sürücüsünün uyanması için kornaya bastığı ancak Tesla sürücüsünün duymadığı görüldü.Olayla alakalı açıklama yayınlayan Tesla, 'Sürücü gözetleme sistemimiz uyarı sistemlerinin reddedilmesi durumunda otomatik pilotun devreye girmesine izin vermez. Ortalama otoyol hızlarında sürücünün eli direksiyonda değilse her 30 saniyede bir uyarı gönderilir' dedi. Tesla aynı zamanda, otomatik pilot özelliğinin sürücünün sürüş yükünü azaltmak amacıyla tasarlandığını ve sürücünün her durumda direksiyonun kontrolünü ele almak için hazır olması gerektiğinin altını çizdi.