Tencerede Pizza | Mucize Lezzetler
Hamur için malzemeler:
- 1 adet yumurta
- 2 fincan yoğurt
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım paket kabartma tozu
- 3 fincan un
Üzeri için;
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı ketçap
- 3 yemek kaşığı su
- 1 tatlı kaşığı kuru kekik
- 8-10 dilim sucuk
- 1 çay bardağı doğranmış zeytin
- 1 çay bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri
- 2 yemek kaşığı mısır
Tarif:
- Yumurta, yoğurt, tuz, kabartma tozu ve unu Arçelik Profesyonel Mutfak Makinesi Multi Şef kasesinde karıştırın. Koyu kıvamlı bir hamur elde edeceksiniz.
- Arçelik Ankastre Ocak’a aldığınız 25-30 santim çapındaki teflon tavayı çok az tereyağıyla yağlayın.
- Hamuru teflon tencereye aktarıp spatula ile yayın.
- Salça, ketçap, su ve kekiği bir kasede çatalla çırpın. Sonra kaşıkla hamurun üzerine yayın.
- Üzerine mozzarellayı koyun.
- Ardından sucuk, zeytin ve mısır koyup peyniri de serpiştirin.
- Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte 35-40 dakika pişirin.
- Afiyet olsun!