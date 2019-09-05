Tavuklu Hellimli Şiş | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- Yarım kilo tavuk kuşbaşı
Sosu için:
- 1 adet kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı acı pul biber
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı köri
- 200 g hellim peyniri
- 10 adet çeri domates
- 3-4 adet sivri biber
- Bir tutam tuz
- Çöp şiş çubuğu
Tarif:
- Soğan ve sarımsağı Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’ya koyup rendeleyin.
- Derin bir kaseye tavukları alın, üzerine rendelediğiniz soğan ve sarımsağı, pul biber, kekik, karabiber, köri ve zeytinyağını ekleyip karıştırın.
- Marine olması için en az 1-2 saat Arçelik No Frost Buzdolabı’nda
- Hellim peynirlerini küp küp doğrayın.
- Sivri biberleri de doğrayın.
- Etler hazır olduğunda kürdana ilk önce tavuk eti daha sonra sivri biber ardından küp doğranmış hellim peyniri ve tekrar tavuk eti takıp en son üzerine de ikiye bölünmüş çeri domates ilave edip tüm malzeme bitene kadar işleme devam edin.
- Arçelik Tost Makinesi'ni iyice ısıtıp yağlayın.
- Dizdiğiniz çöp şişleri tost makinesine dizip pişirmeye başlayın.
- Bir süre sonra açıp yönlerini çevirin.
- Pişen çöp şişlerinizin üzerine bir tutam tuz serpip servis edebilirsiniz.
- Afiyet olsun!