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Haberler >Video >Ne Oluyor >Haber>Tartıştığı sürücüye aracıyla saldırdı
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Tartıştığı sürücüye aracıyla saldırdı

İngiltere'de bir araç sürücüsü, trafikte tartıştığı sürücünün aracına defalarca çarptı. O anları yoldan geçmekte olan bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti.
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