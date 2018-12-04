Tarçın Ruloları | Mucize Lezzetler
Malzemeler
- 480 ml süt
- 115 g eritilmiş tereyağı
- 100 g şeker
- 1 paket kuru maya
- 625 g un
- 1 paket kabartma tozu
- 2 çay kaşığı tuz
Üzeri için;
- 1 paket labne peyniri
- 2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
- 2 yemek kaşığı süt
- 1 tatlı kaşığı vanilya özütü
- 3/4 su bardağı pudra şekeri
Tarif:
- Ilık sütü Arçelik kasesine alın, eritilmiş tereyağını ve şekeri ekleyin.
- Bir kez karıştırın.
- 1 paket aktif kuru mayayı ekleyip 1 dakika bekletin.
- Ardından unun 1 bardağını ayırarak gerisini karışımın üstüne boşaltıp yoğurmaya başlayın.
- Üzerini bir bezle örtüp 1 saat oda sıcaklığında dinlendirin.
- Ardından kabartma tozunu, tuzu ve ayırdığınız unu ekleyip yoğurmaya devam edin.
- Oluşan hamuru tezgaha alın, merdane yardımıyla büyük bir dikdörtgen oluşturun.
- Açtığınız hamuru yumuşamış tereyağı ile yağlayın.
- Üzerine kahverengi şeker serpiştirin.
- Ardından bolca tarçın serpin.
- Oluşan hamuru eninden kıvıracak şekilde yuvarlayın ve rulo yapın.
- Oluşan ruloyu bıçak yardımıyla silindir şeklinde kesin.
- Kestiğiniz parçaları pişirme kabınızın içine yatay şekilde yerleştirin.
- Üzerini streçle sarıp yarım saat dinlendirin.