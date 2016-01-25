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Tamay, Uğur ve Gözde'nin düellosu izleyenleri büyüledi

TV8 ekranlarında yayınlanan 'O Ses Türkiye'nin 24 Ocak Pazar günü yayınlanan bölümünde Tamay Özaltun, Uğur Kaya ve Gözde Önder 'Çok Yorgunum' isimli şarkıda düellolarını gerçekleştirdiler. Gökhan ve Hakan düello sonrası tercih yapmakta zorlansa da kararlarını Tamay Özaltun yönünde kullanarak O Ses Türkiye'de devam edeceği ismi seçmiş oldu. İşte o muhteşem performans.
TV8 ekranlarında yayınlanan 'O Ses Türkiye'nin 24 Ocak Pazar günü yayınlanan bölümünde Tamay Özaltun, Uğur Kaya ve Gözde Önder 'Çok Yorgunum' isimli şarkıda düellolarını gerçekleştirdiler. Gökhan ve Hakan düello sonrası tercih yapmakta zorlansa da kararlarını Tamay Özaltun yönünde kullanarak O Ses Türkiye'de devam edeceği ismi seçmiş oldu. İşte o muhteşem performans.
GÜNCELLENME25 Ocak 2016 / 09:52
YAYIN25 Ocak 2016 / 09:52
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