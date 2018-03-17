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EKONOMİ

Tablo gibi tasarladığı ipek eşarplarla dünyaya açıldı

Genç girişimci Tuğba Kuzdere Yorgancıoğlu “Tukutukum” markasıyla ipek eşarplar, plaj kıyafetleri yaparak dünyaya açıldı.
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