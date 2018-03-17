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Tablo gibi tasarladığı ipek eşarplarla dünyaya açıldı
Oynatma Listesi
EKONOMİ
Tablo gibi tasarladığı ipek eşarplarla dünyaya açıldı
Genç girişimci Tuğba Kuzdere Yorgancıoğlu “Tukutukum” markasıyla ipek eşarplar, plaj kıyafetleri yaparak dünyaya açıldı.
GÜNCELLENME
17.03.2018 - 23:41
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kadın girişimci
tuğba kuzdere
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Tablo gibi tasarladığı ipek eşarplarla dünyaya açıldı
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