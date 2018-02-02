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Süpersonik uçaklar geliyor

Uğur Cebeci’nin hazırladığı, Türkiye’nin havacılık programında bu hafta… Kıtalar yakınlaşacak 10 saat süren uçuşlar kısalacak. Yeni nesil ses hızının üzerinde uçan ‘süpersonik’ uçaklar geliyor.
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YAYIN02.02.2018 - 09:43
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