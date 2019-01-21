Somonlu Poke Bowl | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 400 g somon
- 3 dal taze soğan
- 1 yemek kaşığı taze zencefil
- 1 tutam susam
- 1 yemek kaşığı susam yağı
- 2 yemek kaşığı soya sosu
- 1 çay kaşığı bal
- 1 yemek kaşığı pirinç sirkesi
- 1 adet lime suyu
- 2-3 yaprak taze kişniş
- 1 fincan yasmin pirinç
- 5 fincan kaynar su
Üzeri için;
- 1 adet havuç
- 1 adet salatalık
- Mor lahana
Tarif:
- Zencefil, soya sosu, susam yağı, pirinç sirkesi, bal ve iki yaprak taze kişnişi Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’ya alıp çekin.
- Somonların üzerine sosu döküp marine olması için Arçelik No Frost Buzdolabı’na kaldırın.
- Taze soğanları ilave ederek harmanlayın. Bir saat buzdolabında bekletin.
- Bu sırada pilavın yapımına geçin.
- Arçelik Ankastre Ocak’ta bir tencereye pirinci koyun, hafif kavurun.
- Üzerine kaynar su ve 20 dakika kısık ateşte pişirin.
- Pilavı dinlendirdikten sonra 160 ml Hindistan cevizi kremasıyla karıştırın.
- Derin bir kasenin altına pirinç pilavını koyun.
- Üzerine marine somonu, doğradığınız avokadoyu, salatalığı, yeşillikleri koyun.
- Sos kaldıysa üzerinde gezdirin, incecik kıyılmış taze soğan serpin.
- Afiyet olsun!