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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Somonlu Poke Bowl | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Somon Poke Bowl var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...

Malzemeler:

 

  • 400 g somon
  • 3 dal taze soğan
  • 1 yemek kaşığı taze zencefil
  • 1 tutam susam
  • 1 yemek kaşığı susam yağı
  • 2 yemek kaşığı soya sosu
  • 1 çay kaşığı bal
  • 1 yemek kaşığı pirinç sirkesi
  • 1 adet lime suyu
  • 2-3 yaprak taze kişniş
  • 1 fincan yasmin pirinç
  • 5 fincan kaynar su


Üzeri için;

  • 1 adet havuç
  • 1 adet salatalık
  • Mor lahana

 

Tarif:

 

  1. Zencefil, soya sosu, susam yağı, pirinç sirkesi, bal ve iki yaprak taze kişnişi Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’ya alıp çekin.
  2. Somonların üzerine sosu döküp marine olması için Arçelik No Frost Buzdolabı’na kaldırın.
  3. Taze soğanları ilave ederek harmanlayın. Bir saat buzdolabında bekletin.
  4. Bu sırada pilavın yapımına geçin.
  5. Arçelik Ankastre Ocak’ta bir tencereye pirinci koyun, hafif kavurun.
  6. Üzerine kaynar su ve 20 dakika kısık ateşte pişirin.
  7. Pilavı dinlendirdikten sonra 160 ml Hindistan cevizi kremasıyla karıştırın.
  8. Derin bir kasenin altına pirinç pilavını koyun.
  9. Üzerine marine somonu, doğradığınız avokadoyu, salatalığı, yeşillikleri koyun.
  10. Sos kaldıysa üzerinde gezdirin, incecik kıyılmış taze soğan serpin.
  11. Afiyet olsun!

 

 

 

 

 

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