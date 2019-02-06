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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MUCİZE LEZZETLER

Somon Köfte | Mucize Lezzetler

Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Somon Köfte var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...

Malzemeler:

  • 500 g somon fileto
  • 2 çay kaşığı kırmızı pul biber
  • 1 tatlı kaşığı doğranmış taze zencefil
  • 1 tatlı kaşığı soya sosu
  • 1 tatlı kaşığı kıyılmış dereotu
  • 2 tatlı kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı hardal
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay bardağı ekmek kırıntısı

Servis için:

  • 1 demet dereotu
  • 1 adet salatalık
  • 1 adet havuç

Tarif:

  1. Somon filetoları Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’ya alın ve püre haline getirin.
  2. Zencefil, ekmek kırıntısı, soya sosu, dereotu, pul biber, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın ve 4 ya da 6 parçaya ya ayırıp yuvarlak yassı köfteler hazırlayın.
  3. 20 dakika Arçelik No Frost Buzdolabı’nın derin dondurucu bölümünde bekletin.
  4. Arçelik Ankastre Ocak’a aldığınız tavada yağı ısıtın.
  5. Köfteleri iki tarafı da kızarıncaya kadar kızartın.
  6. Salatalık ve havucu çubuk şeklinde doğrayın.
  7. Dereotunu servis tabağının altına koyun, salatalık ve havucu yerleştirin.
  8. Üzerine somon köftelerini dizip servis edin.
  9. Afiyet olsun!
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