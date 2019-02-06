Somon Köfte | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 500 g somon fileto
- 2 çay kaşığı kırmızı pul biber
- 1 tatlı kaşığı doğranmış taze zencefil
- 1 tatlı kaşığı soya sosu
- 1 tatlı kaşığı kıyılmış dereotu
- 2 tatlı kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı hardal
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Yarım çay bardağı ekmek kırıntısı
Servis için:
- 1 demet dereotu
- 1 adet salatalık
- 1 adet havuç
Tarif:
- Somon filetoları Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’ya alın ve püre haline getirin.
- Zencefil, ekmek kırıntısı, soya sosu, dereotu, pul biber, tuz ve karabiber ekleyip karıştırın ve 4 ya da 6 parçaya ya ayırıp yuvarlak yassı köfteler hazırlayın.
- 20 dakika Arçelik No Frost Buzdolabı’nın derin dondurucu bölümünde bekletin.
- Arçelik Ankastre Ocak’a aldığınız tavada yağı ısıtın.
- Köfteleri iki tarafı da kızarıncaya kadar kızartın.
- Salatalık ve havucu çubuk şeklinde doğrayın.
- Dereotunu servis tabağının altına koyun, salatalık ve havucu yerleştirin.
- Üzerine somon köftelerini dizip servis edin.
- Afiyet olsun!