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Sivil casus uçakları
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LİFE STYLE
Sivil casus uçakları
Uğur Cebeci'nin hazırladığı, Türkiye'nin havacılık programı Kokpit'te bu hafta... Dışarıdan bakıldığında sivil ama taşıdıkları ekipmanlar askeri... İşte sivil casus uçaklar... İkinci konuda pedal gücüyle uçuş geliyor ekranlara...
GÜNCELLENME
12.01.2018 - 09:34
YAYIN
12.01.2018 - 09:24
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