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Sivil casus uçakları

Uğur Cebeci'nin hazırladığı, Türkiye'nin havacılık programı Kokpit'te bu hafta... Dışarıdan bakıldığında sivil ama taşıdıkları ekipmanlar askeri... İşte sivil casus uçaklar... İkinci konuda pedal gücüyle uçuş geliyor ekranlara...
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YAYIN12.01.2018 - 09:24
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