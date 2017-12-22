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UĞUR MELEKE İLE FUTBOL

Sivas presine karşı Medel mecburiyeti var!

Futbol yorumcusu Uğur Meleke Optimum Avm MediaMarkt mağazasında DG Sivasspor - Beşiktaş maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.Ödüllü soruyu cevaplamak için tıklayınız:

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GÜNCELLENME
YAYIN22.12.2017 - 12:41
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