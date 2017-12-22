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Uğur Meleke ile Futbol
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Sivas presine karşı Medel mecburiyeti var!
Oynatma Listesi
UĞUR MELEKE İLE FUTBOL
Sivas presine karşı Medel mecburiyeti var!
Futbol yorumcusu Uğur Meleke Optimum Avm MediaMarkt mağazasında DG Sivasspor - Beşiktaş maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.Ödüllü soruyu cevaplamak için tıklayınız:
Facebook:
http://hry.yt/5dK1h
Twitter:
http://hry.yt/749U0
GÜNCELLENME
22.12.2017 - 13:34
YAYIN
22.12.2017 - 12:41
htvugurmelekeilefutbol
beşiktaş
sivasspor
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