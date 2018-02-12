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Şırdan görünce aklınıza ilk gelen şey nedir? | Sarı Mikrofon

Sarı Mikrofon bu kez Adana'nın en meşur yemeklerinden şırdanı sordu:"Şırdan görünce aklınıza ilk gelen şey nedir? " İşte birbirinden ilginç cevaplar...

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