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Şırdan görünce aklınıza ilk gelen şey nedir? | Sarı Mikrofon

Sarı Mikrofon bu kez Adana'nın en meşur yemeklerinden şırdanı sordu:"Şırdan görünce aklınıza ilk gelen şey nedir? " İşte birbirinden ilginç cevaplar...
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YAYIN12.02.2018 - 09:54
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