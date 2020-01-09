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Sipariş vermekten bile kolay: Çıtır tavuk

Yanında ketçabı ve mayoneziyle çıtır çıtır bir tavuğa ne dersiniz? Cevabınız 'evet' ise dışarıdan tavuk söylemekten bile kolay bir tarifimiz var sizin için. Biz göğüs eti kullandık ama baget ya da kanat gibi tavuk ürünleri de kullanabilirsiniz. Fazlasıyla basit olan bu yemek Öğrenci Evi sofralarına da çok yakışacak. İşte Sevin Turan’ın yapımıyla dört malzemeli çıtır tavuk tarifi...

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