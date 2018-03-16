« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Ne Oluyor
Eğlence
Yaşam
Nasıl
Uğur Meleke ile Futbol
Kaan Kural ile Basketbol
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Ne Oluyor
Eğlence
Yaşam
Nasıl
Uğur Meleke ile Futbol
Kaan Kural ile Basketbol
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Haberler
>
Video
>
Yaşam
>
Ekran
>
Vizyonda bu hafta neler var? - Sinefil
Oynatma Listesi
EKRAN
Vizyonda bu hafta neler var? - Sinefil
Sinefil Anlatanadam farkıyla vizyondaki filmleri değerlendirmeye devam ediyor!
GÜNCELLENME
16.03.2018 - 23:11
htvekran
sinefil
Sinema
htvsinefil
DETAYLARI GÖSTER
X
Sitene Ekle
Aşağıdaki kodu kopyalayıp sitenize ekleyebilirsiniz
Video Otomatik Olarak Başlasın
Otomatik Boyut
Genişlik:
Yükseklik:
X
OYNATMA LİSTESİ
OYNATILIYOR
Vizyonda bu hafta neler var? - Sinefil
SIRADA
Plastik Cerrahi gençler için uygun mudur? | Doktor Bu Ne
12 Mart Haftalık Burç Yorumları
Seçkin Pirim ile sohbet | Tasarazzi
Kadınlar Günü neden 8 Mart’ta kutlanır?
Yaşlanmamak için ne yapmalıyız? | Doktor bu ne
5 Mart Haftalık Burç Yorumları
26 Şubat haftası burç yorumları
Sinemalarda bu hafta Görevimiz Tatil
Nasıl az yıpranırız? | Doktor Bu Ne
19 Şubat Haftalık Burç Yorumları
Marie Curie kimdir? | Yeni 1 Bilgi
Birbirimizi ne kadar iyi tanıyoruz? | Beliz Şen
Sevgilinize gençliğini hediye edin! | Doktor Bu Ne
Sevgililer Günü neden 14 Şubat'ta kutlanır?
12 Şubat Haftalık Burç Yorumları
Kayhan yeni bir Recep İvedik mi? - Sinefil
Çocuklarla ‘koşul koyarak’ iletişim kurmayın
VLOG I 3 Günlük Şok Diyet | Beliz Şen
Koruyucu Rinoplasti | Doktor Bu Ne
Şemsa Denizsel | Kantin
Bunları da beğenebilirsiniz
06:17
Vizyonda bu hafta neler var? - Sinefil
02:46
Kaan Kural yorumluyor... Zirvenin aklı Avrupa'da
03:45
Facebook’çular Instagram’cılara karşı!
01:35
Bir müzik aleti olsaydınız ne olurdunuz? | Sarı Mikrofon
Bunları kaçırmayın
00:59
Fatih'te ahşap bina yangını
02:40
İlber Ortaylı'dan 'İstiklal marşı' yorumu
00:45
Son 24 saatte ne oldu? (16.03.2018) – 2
01:09
Telesiyej faciası: Arıza yaptı yolcuları fırlattı
01:50
Avcılar'da sahte cinsel içerikli hap operasyonu
01:24
D-100'de araç yangını
12:26
İç Mimar Ayşegül Hotiç ve Yeni Koleksiyonu
06:17
Vizyonda bu hafta neler var? - Sinefil
02:05
Stratejik öneme sahip meydanki ve baraj bölgesi böyle ele geçirildi
01:17
Eski nişanlısını bacaklarından vurdu
01:07
Ukraynalı kadınlar, türkülerle acıyı paylaşacak
01:10
Denizli'deki kapkaç zanlısı önce kameraya sonra polise yakalandı
02:11
Ekmeleddin İhsanoğlu'nun kalp krizi geçirdiği an
00:57
Çiftlik Bank CEO’su Mehmet Aydın ortaya çıkan görüntüsü sosyal medyada olay yarattı
01:19
6 yıl önceki korkunç cinayette flaş gelişme! Torunu tutuklandı
02:12
Bir garip Çiftlik Bank hikayesi: Aldığım parayı iade etmek istiyorum
03:29
Ebru Destan'a Özcan Deniz'in evliliği sorulunca
07:03
Galatasaraylı Behzat Uygur'dan ilginç derbi yorumları...
01:11
Uçakta tanışan çift tuvalete girdi ve...
00:56
Kum heykel festivali mayısta açılıyor
01:57
Düşen uçakta ilginç detay!
02:19
Kaan Kural Yorumluyor... Uşak için son fırsat
04:31
Erdoğan'dan ABD'ye teklif: Amerika Membiç'i tümüyle boşaltırsa...
02:46
Kaan Kural yorumluyor... Zirvenin aklı Avrupa'da
01:06
Teleferik çıldırdı!