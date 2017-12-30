« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Ne Oluyor
Eğlence
Yaşam
Nasıl
Uğur Meleke ile Futbol
Kaan Kural ile Basketbol
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Ne Oluyor
Eğlence
Yaşam
Nasıl
Uğur Meleke ile Futbol
Kaan Kural ile Basketbol
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Haberler
>
Video
>
Eğlence
>
Siber zorbalık nedir? Maruz kaldınız mı? - Sarı Mikrofon
Oynatma Listesi
EĞLENCE
Siber zorbalık nedir? Maruz kaldınız mı? - Sarı Mikrofon
Sarı Mikrofon sordu : "Siber zorbalık nedir? Maruz kaldınız mı? " Cevaplar yine ilginç..
GÜNCELLENME
30.12.2017 - 20:14
YAYIN
30.12.2017 - 19:54
htvprogramlar
htvsarimikrofon
sarı mikrofon
siber
zorba
DETAYLARI GÖSTER
X
Sitene Ekle
Aşağıdaki kodu kopyalayıp sitenize ekleyebilirsiniz
Video Otomatik Olarak Başlasın
Otomatik Boyut
Genişlik:
Yükseklik:
X
OYNATMA LİSTESİ
OYNATILIYOR
Siber zorbalık nedir? Maruz kaldınız mı? - Sarı Mikrofon
SIRADA
Yılbaşını hangi ünlü ile nerede geçirmek isterdiniz? - Sarı Mikrofon
Pantolon silkelemede son nokta!
Sarı Mikrofon'un 2017'de hayatımıza soktuğu 10 fenomen
Tuğladan yapılmış masada bilardo oynayan çocuklar
İlk kez araba süren Kastamonulu teyze kahkahaya boğdu!
Taşeron işçilere kadro verilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? | Sarı Mikrofon
Yok böyle bir ürün tanıtımı!
Şairleri kıskandıran muavin sosyal medyayı salladı!
Park konusunda master yapmış adam!
Küçük Muhammed'den fırıncıları kıskandıran ustalık!
Uygur Türkü kadından ağızları açık bırakan ok atışı!
İhtiyaçtan Doğan Sakil Çözümler | Her Şey Hakkında Her Şey
Yılbaşı günü evde otururken bacadan Noel Baba girse tepkiniz ne olur ? | Sarı Mikrofon
Şimdiye kadar yapılmış en muhteşem jenga hamlesi!
Özel harekat kurtla güreşirse...
Onlar da üşümesin!
Fotoğrafçıyı ziyarete gelen kutup tilkisi
Ailenin yeni üyesinden gözlerini bir an olsun ayıramayan köpek!
Efkarlı amcadan belediye otobüsünde türkü ziyafeti!
Borç İsterken Girdiğimiz Haller | Her Şey Hakkında Her Şey
Sosyal medya bu aileyi konuşuyor!
Hipnotize eden işportacı!
Bitcoin nedir, caiz midir? | Sarı Mikrofon
Sosyal Medyayı Yeni Keşfeden Ebeveyn Hareketleri | Her Şey Hakkında Her Şey
Satıcı dediğin böyle olur!
Pişmiş kelle yeme cezalı Puzzle oyunu - Yersen
Kudüs Neresidir? |Sarı Mikrofon
Game of Thrones sahnesi değil Ardahan Çıldır'daki Şeytan Kalesi!
Mehmetçik'ten muhteşem müzik ziyafeti!
Bunları da beğenebilirsiniz
05:04
Sarı Mikrofon'un 2017'de hayatımıza soktuğu 10 fenomen
07:04
2017 Harika filmlerle kapanıyor!
00:40
Yılbaşına Özel Patlamış Mısır
02:15
Taşeron işçilere kadro verilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
Bunları kaçırmayın
03:23
Siber zorbalık nedir? Maruz kaldınız mı? - Sarı Mikrofon
00:58
Son 24 saatte ne oldu? (30.12.2017)-2
01:14
Uludağ'da yılbaşı ve hafta sonu yoğunluğu
00:58
Şiddetli yağmur Fethiye'de baskınlara neden oldu
02:51
Erdoğan'dan KHK'yı eleştirenlere sert sözler
00:36
Taksim'i Sivas kangalları koruyacak
02:06
Yılbaşını hangi ünlü ile nerede geçirmek isterdiniz? - Sarı Mikrofon
02:07
Michel Platini ve Paolo Maldini’nin kariyerleri
01:10
Aciller çocuklarla doldu taştı
01:14
Beton pompasının döktüğü çimento evin duvarını yıktı
01:33
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan delege hesabı resti: Derhal istifa etsinler
03:21
Messi'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki en güzel 10 golü
00:31
FETÖ'nün 'Emniyet imamı' yakalandı
01:00
Son 24 saatte ne oldu? (30.12.2017)
01:25
İstanbul'un en tarihi mekanında son kiremitler konuluyor
01:27
İran'da halk ayaklandı
02:17
İlber Ortaylı: Bunu diyen gerizekalıdır
01:21
'Göle girmek yasaktır' yazıyor, ancak inekler otluyor
01:22
Alex Ferguson-Arsen Wenger
02:59
Boğaza karşı zıplayıp Valide Han’ın kubbesini deldiler
01:34
Cinsel suçlulara ‘Sapkın’ deyip geçmek işin kolayına kaçmak
02:28
Kartal bakışı
00:44
Küçük çocuğun tehlikeli yolculuğu
01:01
'Askıda yemek' ile ihtiyaç sahipleri doyuyor
01:16
İsrail askerleri tarafından gazetecinin vurulma anı