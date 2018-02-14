Oynatma Listesi

Aldığınız en absürd hediye neydi? | Sarı Mikrofon

Sarı Mikrofon 14 Şubat Sevgililer Gününde sokaktaydı.Sokakta gördüğü insanlara "Aldığınız en absürd hediye neydi?" diye sordu.Cevaplar yine ilginç...

DETAYLARI GÖSTER