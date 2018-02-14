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Aldığınız en absürd hediye neydi? | Sarı Mikrofon
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Aldığınız en absürd hediye neydi? | Sarı Mikrofon
Sarı Mikrofon 14 Şubat Sevgililer Gününde sokaktaydı.Sokakta gördüğü insanlara "Aldığınız en absürd hediye neydi?" diye sordu.Cevaplar yine ilginç...
GÜNCELLENME
14.02.2018 - 18:20
YAYIN
14.02.2018 - 09:25
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Aldığınız en absürd hediye neydi? | Sarı Mikrofon
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