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Aldığınız en absürd hediye neydi? | Sarı Mikrofon

Sarı Mikrofon 14 Şubat Sevgililer Gününde sokaktaydı.Sokakta gördüğü insanlara "Aldığınız en absürd hediye neydi?" diye sordu.Cevaplar yine ilginç...
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YAYIN14.02.2018 - 09:25
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