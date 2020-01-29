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Serabral palsiye inat öğrencilerine ışık saçıyor

Samsun'da, doğuştan serebral palsi hastası olan Oğuz Kul, sergilediği yaşam mücadelesi ile herkese örnek oluyor. Hastalığının getirdiği zorluklar karşısında yılmayan, eğitimini başarıyla tamamlayan Kul, mezun olduğu liseye rehber öğretmen olarak döndü.Öğrencileri tarafından çok sevilen Kul, engeline rağmen ortaya koyduğu azim, öz güven, çalışkanlık ve enerjisiyle takdir topluyor aynı zamanda öğrencilerine rol model oluyor.

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