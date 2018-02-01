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Şemsa Denizsel | Kantin

Kantin'in şefi Şemsa Denizsel kapılarını İncili Gastronomi Rehberi kameralarına açtı. Enfes lezzetleri, muhteşem sunumu ile Kantin'i Şemsa Denizsel'in ağzından dinleyelim.
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YAYIN01.02.2018 - 15:40
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