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Selülit ve Beslenme | Diyetisyen Mutfağı | Diyetisyen Andaç Yeşilyurt

Selülit en can sıkıcı problemlerden bir tanesi. Peki beslenmemiz bu konuda ne kadar etkili. Sorunu ortadan kaldırmaya veya azaltmaya yardımcı olabilir mi?

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