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Selülit ve Beslenme | Diyetisyen Mutfağı | Diyetisyen Andaç Yeşilyurt
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Selülit ve Beslenme | Diyetisyen Mutfağı | Diyetisyen Andaç Yeşilyurt
Selülit en can sıkıcı problemlerden bir tanesi. Peki beslenmemiz bu konuda ne kadar etkili. Sorunu ortadan kaldırmaya veya azaltmaya yardımcı olabilir mi?
GÜNCELLENME
15.03.2018 - 10:02
htvproramlar
htvdiyetisyenmutfağı
andaç yeşilyurt
Selülit
Beslenme
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