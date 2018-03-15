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Selülit ve Beslenme | Diyetisyen Mutfağı | Diyetisyen Andaç Yeşilyurt

Selülit en can sıkıcı problemlerden bir tanesi. Peki beslenmemiz bu konuda ne kadar etkili. Sorunu ortadan kaldırmaya veya azaltmaya yardımcı olabilir mi?
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