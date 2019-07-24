Şekerpare | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 125 gram oda sıcaklığında tereyağı
- 1 su bardağı pudra şekeri
- 2,5 yemek kaşığı irmik
- 1 adet yumurta
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
- 2 su bardağı un
Şerbet için:
- 3,5 su bardağı şeker
- 4 bardak su
- 2-3 damla limon suyu
Üzerine;
- Fındık
Tarif:
- Yağ, irmik, pudra şekeri ve yumurtayı Arçelik Profesyonel Mutfak Makinesi Multi Şef kasesine koyup karıştırmaya başlayın.
- Vanilya ve kabartma tozunu ekleyin.
- Çok sert olmayacak şekilde bir hamur yoğurun.
- Oluşan hamurdan parçalar koparıp şekil verin.
- Üzerine fındık bastırıp Arçelik Ankastre Fırın’da 180 derecede pişirin.
- Şerbet için Arçelik Ankastre Ocak’a şeker, su ve limon suyunu alıp karıştırarak pişirin.
- Fırından çıkan şekerparelerin üzerine soğuyan şerbeti dökün ve dinlendirin.
- Afiyet olsun!