Şeftalili Magnolıa | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- Çeyrek su bardağı toz şeker
- 1 paket vanilya
- 2 adet şeftali
- 4 su bardağı su
- 1 adet çubuk tarçın
- 6 top vanilyalı dondurma
Sos için:
- 1 su bardağı frambuaz
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 2 yemek kaşığı pudra şekeri
Süslemek için:
- Antep fıstığı
Tarif:
- Şeftalilerin kabuklarını soyup yarıya bölün.
- Toz şekeri, tarçını, vanilyayı ve şeftalileri tencereye alın.
- Üzerlerine su ilave ederek orta ateşte Arçelik Ankastre Ocak’ta 30 dakika kaynatın.
- Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
- Ardından şeftalileri tencereden çıkarıp kağıt havluya alın.
- Sosu için frambuaz, pudra şekeri ve limon suyunu Arçelik Rose Gold Eternity Doğrayıcı’da püre haline getirin.
- Şeftalileri servis tabağına yerleştirin, ortalarındaki oyuklara vanilyalı dondurma koyun.
- Frambuaz sosunu üzerinde gezdirip antep fıstığı ile süsleyerek servis edin.
- Afiyet olsun!