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Sarışın mı, Esmer mi? | Sarı Mikrofon
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EĞLENCE
Sarışın mı, Esmer mi? | Sarı Mikrofon
Sarı Mikrofon sokağın napzını tutmaya devam ediyor.Bu bölümde sokakta gördüğü insanlara "Sarışın mı, Esmer mi? " sorusunu yöneltti.İşte cevaplar...
GÜNCELLENME
08.01.2018 - 11:27
YAYIN
08.01.2018 - 10:55
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Sarışın mı, Esmer mi? | Sarı Mikrofon
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