Salçalı & Peynirli Gözleme | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 2 adet yufka
- 100 g dilim kaşar peyniri
- Salça
- Fesleğen
- Tereyağı
Tarif:
- Yufka iki kat yapılıp tezgaha açılır.
- Ortasına salça sürülür.
- Üzerine dilim kaşar peynirleri dizilir.
- Kaşar peyniri üzerine tekrar salça sürülüp fesleğen yaprakları dizilir.
- Tekrar kaşarla kaplanıp yufka dikkatlice katlanır.
- Üzerine tereyağı sürülür.
- Gözleme ısıtılan Arçelik Tost Makinesi’ne yerleştirilir.
- Kızarana kadar iyice pişirilir.
- Peynir, domates ve yeşillikle servis edilir.
- Afiyet olsun!