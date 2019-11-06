Şakşuka | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
- 3 adet orta boy patlıcan
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 2 adet orta boy yeşil biber
- 2 adet büyük boy domates
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1/2 çay kaşığı tuz
- 1/4 demet maydanoz
- 1 su bardağı sıcak su
Patlıcanları kızartmak için:
- 1 su bardağı sıvı yağ
Tarif:
- Patlıcanların kabuklarını alacalı şekilde soyduktan sonra küp şeklinde doğrayın.
- Kabuklarını soyduğunuz domatesleri küp şeklinde doğrayın.
- Yeşil biberleri yarım ay şeklinde doğrayın.
- Kuru soğanı oldukça küçük parçalar halinde yemeklik doğrayın, sarımsağı incecik kıyın.
- Patlıcanları kızartmak için Arçelik Ankastre Ocak’ta zeytinyağını derin bir tencerede kızdırın. Küp şeklinde doğradığınız patlıcanları, kızgın yağda renk alana kadar kızartın
- Şakşuka’nın sosu için; Arçelik Ankastre Ocak’ta zeytinyağını ayrı bir sos tavasında kızdırın. Küçük parçalar halinde doğranmış kuru soğan ve sarımsakları hafif bir renk alana kadar soteleyin.
- Yeşil biberleri katıp soteleme işlemini sürdürün. Domates salçası ve doğranmış domatesleri ekledikten sonra suyunu çekene kadar sosu kısık ateşte pişirin.
- Sosun kıvamını açmak için sıcak su ve tuzu ilave edip, kısık ateşte 5 dakika kadar kaynatın.
- Koyu bir hal alan sosu kızarmış ve kenarda bekleyen patlıcanların üzerine dökün.
- İnce kıyılmış maydanozla süsleyerek servis yapın.
- Afiyet olsun!