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Rüzgar balonları hangi amaçla kullanılır ?

Bugünkü bilgimizde rüzgar balonlarının ne amaçla kullanıldığını öğreneceğiz.
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YAYIN08.01.2018 - 11:19
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