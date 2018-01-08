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Rüzgar balonları hangi amaçla kullanılır ?
Oynatma Listesi
LİFE STYLE
Rüzgar balonları hangi amaçla kullanılır ?
Bugünkü bilgimizde rüzgar balonlarının ne amaçla kullanıldığını öğreneceğiz.
GÜNCELLENME
08.01.2018 - 11:32
YAYIN
08.01.2018 - 11:19
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Rüzgar balonları hangi amaçla kullanılır ?
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