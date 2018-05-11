Renkli Sebze Cipsi | Mucize Lezzetler
Malzemeler:
• 42 adet havuç
• 2 adet pancar
• 2 adet kabak
• Zeytinyağı
• Karabiber
• Kekik
Yapılışı:
• Tüm sebzeler kesme tahtasında ince ince doğranır. (Kabak doğrandıktan sonra havlu kağıtla suyu iyice alınır.)
• Tüm sebzeler kabın içerisine alınır ve çok az zeytinyağı, karabiber, kekik ile karıştırılır.
• Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisi tezgaha getirilir. Kasedeki sebzeler üst üste gelmeyecek şekilde tek tek dizilir.
• Önceden ısıtılmış 140 derece fanlı Arçelik Ankastre Fırın’da sularını kaybedene kadar 35- 40 dakika pişirilir. Sosla beraber servis edilir.
Avokado dip sos tarifi:
• 2 adet olgun avokado
• 2 tatlı kaşığı süzme yoğurt
• 1 yemek kaşığı limon suyu
• 2 yemek kaşığı zeytinyağı
• 1 diş ezilmiş / püre sarımsak
• 3-4 dal taze fesleğen
• 1 çay kaşığı karabiber
• 1 çay kaşığı tuz
Yapılışı:
• Tüm malzemeler Arçelik Eternity Doğrayıcı’ya alınır. Homojen kıvama gelinceye kadar çekilir.