Prostat kanseri tedavisi var mı? Prostat kanseri tedavisi nasıl olur?

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Prostat kanseri erkekler arasında oldukça yaygın ancak tedavisi mümkün ve yüksek oranda başarılı bir tümördür. Prostat kanseri tedavi adımları belirlenirken hastanın genel durumu, yaşı, tümörün evresi, tümörün derecesi, tümörün tipi gibi kriterler göz önünde bulundurulur. Prostat kanseri tedavisi kemoterapi, radyoterapi, hormonterapi gibi yollarla yapılabilir. Peki prostat kanseri tedavisinde son gelişmeler nelerdir? Prostat kanseri tedavisi sonrası cinsel işlev bozukluğu, idrar kaçırma gibi sorunlar yaşanabilir mi? Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Berkan Reşorlu, prostat kanseri tedavisi hakkında aklınızdaki tüm soruları yanıtladı.

Prostat kanseri tanısı konulduktan sonra tedavi seçimine karar verilirken hastanın genel durumu, yaşı gibi hastaya ait bazı faktörlerin yanı sıra; özellikle tümörün evresi, derecesi ve tipi gibi patolojik özelliklere göre bir tedavi seçimi uygulanmaktadır. Mevcut tedavi seçenekleri ise: Cerrahi yani radikal prostatektomi denilen ameliyat, ışın tedavisi yani radyoterapi, kemoterapi, hormonoterapi, hedefe yönelik tedaviler ve derecesi daha düşük tümörlere uygulanan izlem tedavisinden oluşmaktadır. Prostat kanserindeki altın standart tedavi yöntemi ise, cerrahidir yani radikal prostatektomi ameliyatıdır. Özellikle lokal tümörlerde bu tedavi yöntemiyle 10 yılda yüzde 95’in üzerinde iyileşme oranı olduğu görülmektedir. Radikal prostatektomi ameliyatında prostatla birlikte etrafındaki çeşitli hormon üreten bez yapıları ve lenf dokuları çıkarılmaktadır. Bu cerrahi yöntemi de açık, laparoskopik veya robotik cerrahi ile yapılabilmektedir. Her üç yöntemin de onkolojik sonuçları birbiriyle aynı olsa da laparoskopik ve robotik cerrahi, hastaya kozmetik açıdan daha küçük bir kesi yapılması dolasıyla avantaj sağlamaktadır. Ayrıca, daha büyük bir görüntü alanı, üç boyutlu görüntü avantajı sağlaması, her yöne dönebilen robot kolları sayesinde daha geniş ve rahat hareket edebilme imkânı vermektedir. Prostat kanseri ameliyatı sonrasında sıkça izlediğimiz cinsel işlev bozukluğu, idrar kaçırma gibi şikâyetler laparoskopik ve robotik cerrahi sonrası daha az görülmektedir. Ameliyat dışında radyoterapi sıkça kullanılan tedavi alternatifidir ve cerrahi için uygun olmayan hastalar için sıklıkla tercih edilmektedir. Kemoterapi ve hormon tedavisi, çoğunlukla ileri evrede olan hastalar için uygulanan tedavi seçenekleridir. Bu yöntemlerle de oldukça iyi sonuçlar alınmaktadır.