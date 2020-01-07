Oynatma Listesi

Prostat kanseri dünya genelinde erkeklerde en sık karşılaşılan kanser türüdür ancak erken tanı ile yüksek oranda tedavi edilebilir. Peki prostat kanseri belirtileri nelerdir? Prostat kanseri nasıl teşhis edilir? Prostat kanseri testi nasıl yapılır? Prostat kanseri tanısı koyulan hastalar neler yapmalıdır? Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Berkan Reşorlu, ‘’Prostat kanseri nedir? Prostat kanseri belirtileri nelerdir?’’ sorularını sizin için yanıtladı.

Prostat, idrar torbasının hemen altında yerleşmiş meninin akışkan hale gelmesini sağlayan, birtakım salgılar üreten ceviz büyüklüğünde bir organdır. Prostatın sıklıkla izlenen 3 tane hastalığı mevcuttur: Prostatın iyi huylu büyümesi, prostat iltihabı ve prostat kanseridir. Prostat kanseri, Amerikan Kanser Derneği verilerine göre, erkeklerde en sık karşılaşılan tümördür. Yaklaşık olarak, yüzde 15 ila 20 oranında yani, 6 erkekten 1’inde görülmektedir. Ülkemizde ise, batılı ülkelere oranla daha az görülmektedir. 10 erkekten 1’inde ortaya çıkmaktadır ve akciğer kanserinden sonra ikinci sıklıkta yer alan bir kanser türüdür. Prostat kanseri, bu kadar sık görülen bir tümör olmasına rağmen bu hastalıktan bildirilen ölüm oranı yüzde 3’tür. Bu da prostat kanserinin erken tanı ile oldukça yüksek bir oranda tedavi edilebildiğini göstermektedir. Prostat kanserinin belirtileri nelerdir? Prostat kanserinin tipik belirtileri yoktur. Ancak hastalığın son döneminde ortaya çıkan ve çeşitli organların, kemiklerin tutulmasıyla beliren; idrar yapmakta güçlük, kemik ağrısı, sarılık, vücutta şişme gibi belirtiler ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle prostat kanserinin tespit edilmesi için, her erkeğe 50 yaşından sonra yılda 1 kez ürolojik muayene yapılmalıdır. PSA denilen kanda yapılan bir test ve parmakla makattan yapılan prostat muayenesi 50 yaşından sonra her erkeğe önerilmektedir. Eğer bireyin ailesinde prostat kanseri taşıyan birinci derece yakın akraba varsa bu süre 40 yaşına inmelidir. PSA ya da fizik muayenede şüpheli bir bulgu saptanılan hastalarda ise, tanı koymak için patolojik verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle biyopsi yapılması önerilmektedir. Prostat biyopsisi, klasik olarak ultrason eşliğinde yapılmaktadır. Ancak son dönemlerde MR füzyon biyopsi denilen ve klasik ultrason eşliğinde yapılan biyopsiye oranla çok daha yüksek oranda (yüzde 98) doğruluğu vardır.