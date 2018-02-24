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Profesyonel yöneticiden “mutluluk” girişimi

26 yıllık elektronik mühendisi olan ve halen Dünya Göz Hastanesi Yönetim Kurulu’nda olan Gülferi Yıldırım, profesyonel hayatına devam ederken bir sosyal girişim başlattı. 4 yıldır Mutlu İnsan Festivali düzenleyen Gülferi Yıldırım’la konuştuk.

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