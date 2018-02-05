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Yok böyle geri dönüş! 5 gol, penaltı, kırmızı kart, bu maçta hepsi var...

Fransa Ligue 1'de haftanın maçında Monaco evinde Lyon'u ağırladı. Maça hızlı başlayan konuk Lyon, 12. dakikada Mariano Diaz ile karşılaşmada 1-0 öne geçti. Bu golden sonra Monaco kalesinde tehlikeli ataklar bulmaya devam eden konuk takım, 27. dakikada Bertrand Traore ile farkı ikiye çıkardı. Bu golden sonra ise maçın seyri tamamen ev sahibi Monaco lehine döndü. 31. dakikada Keita Balde ile farkı bire indiren ev sahibi takım, 36'da Ramadel Falcao ile maça ortak oldu. Keita Balde ise 44. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalarak Monaco'yu maçta 10 kişi bıraktı. İlk yarı 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi takım 88. dakikada Rony Lopes ile maçta 3-2 öne geçti ve Monaco 10 kişi kaldığı mücadeleyi 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı. Bu sonucun ardından son şampiyon Monaco puanını 50'ye yükseltirken, Lyon ise 48 puanda kaldı. Ligue 1'de bu hafta oynanan tüm maçların özet görüntüleri burada...

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