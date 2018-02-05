« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Video >Ne Oluyor >Spor>Yok böyle geri dönüş! 5 gol, penaltı, kırmızı kart, bu maçta hepsi var...
Oynatma Listesi
SPOR

Yok böyle geri dönüş! 5 gol, penaltı, kırmızı kart, bu maçta hepsi var...

Fransa Ligue 1'de haftanın maçında Monaco evinde Lyon'u ağırladı. Maça hızlı başlayan konuk Lyon, 12. dakikada Mariano Diaz ile karşılaşmada 1-0 öne geçti. Bu golden sonra Monaco kalesinde tehlikeli ataklar bulmaya devam eden konuk takım, 27. dakikada Bertrand Traore ile farkı ikiye çıkardı. Bu golden sonra ise maçın seyri tamamen ev sahibi Monaco lehine döndü. 31. dakikada Keita Balde ile farkı bire indiren ev sahibi takım, 36'da Ramadel Falcao ile maça ortak oldu. Keita Balde ise 44. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalarak Monaco'yu maçta 10 kişi bıraktı. İlk yarı 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi takım 88. dakikada Rony Lopes ile maçta 3-2 öne geçti ve Monaco 10 kişi kaldığı mücadeleyi 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı. Bu sonucun ardından son şampiyon Monaco puanını 50'ye yükseltirken, Lyon ise 48 puanda kaldı. Ligue 1'de bu hafta oynanan tüm maçların özet görüntüleri burada...
GÜNCELLENME
YAYIN05.02.2018 - 15:17
DETAYLARI GÖSTER
Oynatma Listesi
01:53Monaco 10 kişiyle geriden gelip kazandı!
02:03Caen - Nantes maçında gol yağmuru: 3-2 (ÖZET)
01:55Rennes 0-1 Guingamp (ÖZET)
01:40O nasıl gol Neymar! PSG enfes gollerle kazandı (ÖZET)
01:59Fransa'da 9 gollü çılgın maç
01:59Amiens 0-2 Saint Etienne (ÖZET)
01:51Strasbourg 0-2 Bordeaux (ÖZET)
02:03Montpellier 2-1 Angers (ÖZET)
01:59Toulouse, Nice deplasmanında kazandı (ÖZET)

Bunları da beğenebilirsiniz

00:31
Korku evinde titreyerek bayılan genç!
01:43
Murat 131'le lüks AVM'de aracı valeye veren adam kırıp geçirdi
01:08
Erkekten kadınlara yüksek topuk dersi
08:29
Yüzüne Su Püskürtme Challange | Yersen
01:52
Emin Karadayı - Drama Köprüsü
03:01
Kış Mevsimini Sevmek İçin Buz Gibi 5 Sebep | Her şey hakkında her şey
02:25
Ölseniz mezar taşınıza ne yazılmasını isterdiniz ? | Sarı Mikrofon
01:02
Husky ve kedinin güldüren anları!
02:17
"Çoban kendi işinin patronudur"
02:07
-48 derecede suyun buza dönüşmesine şaşıran Türk!
00:32
İnsan gibi 'duş alan' fare herkesi şaşkına çevirdi!
01:59
Bize Aşkı tarif eder misiniz ? | Sarı Mikrofon
02:20
100'den geriye doğru 9'ar 9'ar sayabilir misiniz?
03:27
Hayatında ilk kez şelale gören adam!
00:39
''Korktun mu?'' mizahına dayanamayan kedi!